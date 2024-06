Duże zmiany w pogodzie. Zacznie się już po weekendzie

Przeważające w większości kraju 15 stopni jako temperatura maksymalna w czwartek to jednak nie najniższa temperatura, jaką ujrzymy w najbliższym tygodniu. W piątek bowiem spodziewać się możemy od 14 st. C na Wybrzeżu do 21 st. w zachodniej Polsce. Na południu jednak maksymalna prognozowana temperatura w ciągu dnia to jedynie 8 st. C.