Upalny początek września. Przed nami nawet niemal 30 stopni

"Od środy prognozowana jest temperatura maksymalna od 25 do 30 st. C., nad morzem i na Podhalu od 22 do 25 st. C." - poinformowało IMGW. W prognozie - jak na razie - nie ma opadów, burz ani innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków południowych lub zmienny, w sobotę i niedzielę na północy kraju zachodni i północno-zachodni.