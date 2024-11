Upadek koalicji Scholza. Niepokojąca prognoza dla Polski

Kanclerz Scholz zapowiedział poddanie pod głosowanie Bundestagu do połowy grudnia niezbędnych projektów ustaw, które powinny być przyjęte jeszcze w tym roku. Zapowiedział, że w pierwszym tygodniu stycznia złoży wniosek o wotum zaufania, nad którym głosowanie odbędzie się 15 stycznia. Może to doprowadzić do nowych wyborów w marcu.