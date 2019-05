Unijna komisarz: Rosja może zmanipulować wybory do PE

Komisarz sprawiedliwości UE ostrzega przed zagrożeniem manipulacją w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez Rosję. - Europa musi być gotowa na cyfrowy wyścig zbrojeń - mówi Vera Jourová.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego komisarz sprawiedliwości UE Vera Jourová ostrzegła przed manipulacjami - przxede wszystkim ze strony Rosji.

- Nie możemy dopuścić, by chociaż w jednym państwie doszło do sfałszowania wyników wyborów przez manipulacje. Nie tylko dlatego, że są to wybory, w których waży się los Europy - powiedziała Jourová niemieckiej sieci RND.