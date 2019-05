Sondaż. Zwycięzcą w wyborach do PE nie będzie PiS

Prawo i Sprawiedliwość ma powód do niepokoju. Z sondażu IBSP dla "Newsweeka" i radiozet.pl wynika, że centrolewica jest silniejsza niż prawica. Co więcej, na największe poparcie Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego może liczyć Koalicja Obywatelska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jeśli ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce wygrać, musi się zmobilizować (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)

To Koalicja Europejska wygra wybory do Parlamentu Europejskiego, a nie Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu przyprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie "Newsweeka" i radiozet.pl.

Okazuje się, że na KE zamierza zagłosować 41,94 proc. pytanych, a na PiS 39,04 proc. respondentów. Poza tym do PE dostałaby się Wiosna. Z 9,57 proc. poparciem.

Skąd taki wynik? - Z jednej strony wykład Tuska, czy przemowa Jażdżewskiego, z drugiej poruszenie przez opozycję problemów służby zdrowia (KE obiecuje m.in radykalne skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty), którą zainteresowanych jest 80-90 proc. Polaków i na którą PiS, wydaje się, nie znalazł na razie wiarygodnej odpowiedzi - ocenił Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Zobacz także: #15LatRazem. Belgowie nie wyobrażają sobie UE bez Polski

Ekspert zauważa też, że "po raz pierwszy od bardzo dawna przewaga sił centrolewicowych nad prawicą jest tak wyraźna".

WP.PL Podziel się

Badanie pokazuje też, że 26 maja na wybory do Parlamentu Europejskiego wybiera się 47,77 proc. uprawnionych do głosowania Polaków. To dobry wynik, porównując go z frekwencją podczas wyborów w 2014 roku. Wtedy udział w wyborach wzięło tylko 23,93 proc. naszych rodaków.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (IBSP) między 7 a 9 maja na ogólnopolskiej próbie 1011 respondentów.

Źródło: "Newsweek"