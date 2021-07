Unia nałoży karę na Polskę? Michał Woś wskazał rozwiązanie

- Orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego powodują, że po ich opublikowaniu są one od razu wykonalne, powszechnie obowiązujące. Wobec czego wszelkie podstawy do działania polskich instytucji wymiaru sprawiedliwości są zachowane, a problem jest po stronie Unii - stwierdził w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości. Michał Woś odniósł się także do tematu ewentualnych kar finansowych, które mogą zostać nałożone na Polskę przez Unię Europejską. - To jest kwestia rozmów, negocjacji, tłumaczenia Unii Europejskiej, jak skonstruowany jest w Polsce system - wskazał polityk. Gość WP, odnosząc się do mechanizmów odbierania środków europejskich, powiedział, że politycy Solidarnej Polski ostrzegali przed "dawaniem kolejnych narzędzi Brukseli, które wzmacniają ją w tym trudnym dialogu prowadzonym z Polską".