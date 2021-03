"Moloch". Poseł PiS krytykuje Unię Europejską

- Jeżeliby szczepionek przyjeżdżało więcej, jeżeliby Europa, ta przez was kochana Europa - zresztą przeze mnie też, ale Unia Europejska przez was kochana - i te władze UE, gdyby naprawdę przypilnowały szczepionek dla Europy, to mielibyśmy więcej tych zaszczepionych - mówił Telus w sobotę na antenie Radia Łódź, zwracając się do biorących udział w programie polityków opozycji.

Zaznaczył, że liczba stworzonych w Polsce punktów szczepień jest wystarczająca. - Potrzeba szczepionek, które nie dojechały do Polski ze względu na złe działanie wielkiego molochu, jakim jest Unia Europejska. I to jest problem - tłumaczył polityk Zjednoczonej Prawicy.

- Jeżeli chodzi o stopień zaszczepionych w Polsce, w porównaniu np. do innych krajów, to tak naprawdę przed nami jest tylko Izrael (…). A inne kraje? Są tak samo, jak my, albo jeszcze gorzej - dodał poseł i podkreślił, że "to nie jest tak, że Polska jest nieprzygotowana. To jest tak, że wielka machina, jaką jest Unia Europejska, się po prostu nie sprawdziła".