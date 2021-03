Koronawirus. Konferencja ministra zdrowia i szefa KPRM. Zmiany w szczepieniach

- Sytuacja jest bardzo poważna - zaczął minister. - To jest moment na głęboką refleksję nad bezpieczeństwem naszych bliskich. Apeluję o rozwagę, o bardzo odpowiedzialne podejście do najbliższych tygodni - podkreślił.

AstraZeneca. Minister oburzony okładką dziennika

- Jestem oburzony publikacją jednego z dzienników, który sugeruje niebezpieczeństwo szczepienia preparatem AstraZeneca. Takie standardy moim zdaniem są nie do zaakceptowania. To zachowanie godne potępienia - podkreślił Niedzielski.

Lockdown. Niedzielski o obostrzeniach

Padło też pytanie o demonstrację przeciwników obostrzeń w Warszawie. - To skandaliczna sytuacja i stwierdziliśmy, że będziemy stosować zasadę "zero tolerancji" - powiedział minister Niedzielski.

Szef resortu zdrowia pytany był również o kościoły. Czy zostaną otwarte? - Tu mamy te same standardy, jak w przypadku galerii. Tam mamy 1 osobę na 15 m. kw. i będziemy to kontrolować. Wszystkie podmioty - niezależnie od charakteru - będą traktowane tak samo - odpowiedział szef MZ.

Koronawirus. Nowe dane ministerstwa

Lockdown w Polsce. Nowe obostrzenia weszły w życie

Nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa weszły w życie w sobotę 20 marca. Jednocześnie uczniowie klas I-III powracają do nauki zdalnej do co najmniej 9 kwietnia. Po tym okresie rząd nie wyklucza, że wróci nauczanie hybrydowe. Na ten moment nie ma decyzji o zamykaniu przeszkoli i żłobków - funkcjonują one niezmiennie w reżimie sanitarnym.