Umorzono śledztwo przeciwko operatorowi TVN. Nagrał "urodziny Hitlera"

Prokuratura Regionalna w Katowicach umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego propagowania faszyzmu przez Piotra Wacowskiego - jednego z autorów reportażu o polskich nazistach. Śledczy orzekli, że operator nie złamał prawa.

Doniesienie do prokuratury w tej sprawie złożył Jerzy Kwaśniewski, adwokat i prezes Ordo Iuris. 23 listopada ub. roku do domu operatora wkroczyli funkcjonariusze ABW i wręczyli mu pismo z wezwaniem do prokuratury. Dwa dni później Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie, w którym przyznała, że stawianie zarzutów operatorowi TVN jest przedwczesne, ale śledztwo przeciwko niemu nadal będzie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach.