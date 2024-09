Umorzenie postępowania wobec Romanowskiego? Obrońca złożył wniosek

Dodatkowym argumentem - według adwokata - jest wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Romanowskiego przez Sejm, na podstawie wniosku podpisanego przez prokuratora Dariusza Korneluka, który - zdaniem adwokata - nie był do tego uprawniony w świetle piątkowej uchwały Sądu Najwyższego. Głosami tzw. neosędziów Izba Karna SN uznała w piątek, że powołanie Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. było prawnie skuteczne. Obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk objął funkcję po tym, jak stwierdzono, że wcześniejsza nominacja Barskiego na to stanowisko była wadliwa.