Ulubieniec Putina nie wyklucza udziału w wojnie. "Czuję nienawiść do Rosji"

To nie pierwsze postępowanie wobec aktora. Wcześniej, po krytyce inwazji na Ukrainę, wszczęto sprawę za "dyskredytowanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej". Sąd ukarał go grzywną w wysokości 30 tys. rubli. Następnie Smoljaninow nagrał piosenkę, której słowa nawiązywały do sytuacji na froncie w Ukrainie. Aktor uciekł do Norwegii. Według CNN obecnie może przebywać na terenie Łotwy.