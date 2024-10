Ultimatum dla minister Leszczyny? "Ma czas do końca roku"

"Leszczyna jest odważną kobietą"

- Z perspektywy sejmowej komisji zdrowia mogę powiedzieć, i myślę, że jest to tożsame z tym, co robi ministerstwo, że mamy sporo obszarów, w których musimy ocenić, co zostało zrobione dobrze, co źle, co zmieniać, a co kontynuować. Dobrym przykładem są Centra Zdrowia Psychicznego, których działalność należy ulepszyć. Dlatego na ten pierwszy rok rządów należy spojrzeć pod kątem wyprostowywania tego wszystkiego, co zostało źle zrobione - mówi Wirtualnej Polsce posłanka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca Komisji Zdrowia w Sejmie Marta Golbik.