Ulgi dla emerytów. Na te zniżki mogą liczyć seniorzy w 2023 roku

Zniżki dla seniorów. Abonament RTV

Emeryci mogą również skorzystać ze zniżki na abonament radiowo-telewizyjny. Ulga abonamentowa wynosi 100 procent, jednak w jej przypadku decydującym jest próg dochodowy. Senior, który chce skorzystać ze zniżki, musi pobierać świadczenie, którego wysokość nie może być wyższa od 50 proc. wartości średniego wynagrodzenia w roku poprzednim. W 2022 wynosiło ono 6346,15 zł, co oznacza, że ze zniżki na abonament RTV mogą skorzystać osoby pobierające emeryturę do wysokości ok. 3173,10 zł. Co ważne, próg dochodowy nie obowiązuje osób, które ukończyły 75 lat.