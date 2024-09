Ulewy paraliżują Słowenię. Potężny żywioł zbliża się do Polski

Pierwsze kraje już walczą ze skutkami niżu genueńskiego Boris. Udostępniamy nagrania ze Słowenii ukazujące potężny żywioł, który nadciąga nad Polskę. Nasi czytelnicy nagrali moment przeprawy pod wiaduktem w mieście portowym Koper, położonym na północno-zachodnim wybrzeżu półwyspu Istria. Tam żywioł zaskoczył lokalnych uczniów i przechodniów, próbujących przedostać się na drugą stronę ulicy. Silne opady dały się też we znaki mieszkańcom wsi Neblo w malowniczym regionie Goriška Brda w zachodniej części Słowenii. Oficjalny profil służby hydrologicznej Słoweńskiej Agencji Środowiska udostępnił nagranie z tej miejscowości na platformie X. Gołym okiem widać na nim, jak żywioł w mgnieniu oka przybiera na wielkiej sile. Poziom wody w rzece osiągnął tam krytyczny poziom zaledwie w półtorej godziny, co przyczyniło się do podtopień.