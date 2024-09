Ulewne deszcze pod Londynem. Rzeki wystąpiły z brzegów

Załamanie pogody na Wyspach. Po ostatnich dwóch dniach ulew na południowym wschodzie Wielkiej Brytanii doszło do lokalnych podtopień. Agencja AP udostępniła nagrania z miejscowości położonych pod Londynem. W Leighton Buzzard 60 km od stolicy, ujęcia z perspektywy drona ukazują, że fragment osiedla domów jednorodzinnych znalazł się pod wodą. Wszystko przez rzekę Clipstone Brook, która wylała. Wskutek tego mieszkańcy mieli zalane podwórka, a woda wdarła się również do mieszkań. Natomiast w Wheatley, które położone jest ok. 90 km na zachód od Londynu, w ciągu zaledwie 12 godzin spadło ponad 96 mm deszczu, co spowodowało zalanie dróg, domów i zamknięcie szkół. Choć główną przyczyną była intensywna burza, to na obszarze wzdłuż rzeki Chalgrove Brook wydano ostrzeżenia o możliwości wystąpienia powodzi​. Na ten moment na terenach objętych podtopieniami nie było konieczności ewakuowania mieszkańców. Sytuacja meteorologiczna może jednak ulec pogorszeniu. Stąd też rzeki są stale monitorowane przez służby ratunkowe i lokalne władze.