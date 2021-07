Ulewne deszcze, gwałtowne burze i trąby powietrzne w Polsce. "Będzie tylko gorzej"

Zmian klimatu nie da się zatrzymać. Wszystkie prognozy wskazują, że będą one wciąż postępowały, a nasze działania mogą zmierzać jedynie w kierunku przyhamowania tych procesów. Nawet jeśli podejmiemy poważne kroki, to pierwsze efekty zobaczą dopiero kolejne pokolenia za kilkadziesiąt, a może nawet ponad sto lat. Wynika to z prostego faktu, że tyle właśnie w atmosferze rozkłada się dwutlenek węgla.