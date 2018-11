"Uległem". Lech Wałęsa przeprasza Polaków. Emocjonalny list

"Zarówno w II, jak i III Rzeczypospolitej, po jednym pokoleniu wychowanym w systemie demokratycznym, zwyciężał nawyk chodzenia na skróty. Ja też mu uległem. I za to przepraszam Polaków" - pisze były prezydent w liście opublikowanym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Padają w nim mocne słowa o rządach "dobrej zmiany".

"Realizując marzenia wielu pokoleń o wolnej i bezpiecznej Ojczyźnie, wykorzystaliśmy dziejową szansę i wprowadziliśmy Polskę do NATO i Unii Europejskiej. Ludzie formatu Karola Wojtyły, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, Zbigniewa Brzezińskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Władysława Bartoszewskiego, i ja także, byliśmy przekonani, że wstąpienie do najsilniejszego paktu wojskowego i najnowocześniejszej wspólnoty międzynarodowej ostatecznie rozstrzyga o przynależności Polski do cywilizacji Zachodu" - dodaje Wałęsa.

Wałęsa bije na alarm. I przeprasza

Były prezydent podkreśla, że nie wyobrażano sobie wtedy, że "żądza władzy plus kompleksy potrafią w tak destrukcyjny sposób wykorzystać aspiracje Polaków, że demokratycznie wybrana władza może dla swoich krótkowzrocznych celów doprowadzić do osamotnienia, osłabienia i rozbrajania Polski. I to w czasie narastających napięć międzynarodowych". "Na wschodzie jest Wschód. Jest i czeka, co zrobimy z naszą wolnością" - alarmuje Wałęsa.