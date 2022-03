Ukrinform podało, że rosyjskie okręty wojenne zawróciły spod Odessy na Krym

"Dwie małe łodzie podpłynęły w pobliże Wasilija Bykowa i zmusiły go do rozpoczęcia pościgu. Gdy rosyjska jednostka znalazła się w zasięgu artylerii, otworzono ogień" – czytamy. "Dumskaja" twierdzi, że to "pierwszy w historii przypadek, gdy statek wojenny został zniszczony przez MLRS", czyli opancerzoną, gąsienicową wyrzutnię rakiet. Gazeta uważa również, że to symboliczna porażka rosyjskiej wojskowości.