Ukraińskie władze namawiają. "Damy szansę rosyjskim żołnierzom"

- Zgodziliśmy się na "zielone korytarze" dla Rosjan, którzy jeszcze nie strzelali do ludności cywilnej, nie popełnili zbrodni. Dla tych, którzy chcą przeżyć. Zorganizuję infolinię, na której będą mogli uzyskać informacje, do kogo się zwrócić, by przeżyć i nie iść do więzienia - przekazał Kim w nagraniu na Telegramie.