Ukraińskie służby ujawniają kolejne nagrania rozmów rosyjskich żołnierzy. "Jadą po medale, wracają bez nóg"

To nawiązanie do wątku nagradzanego filmu w reżyserii Aleksandra Bałabanowa z 2007 roku. Obraz wywołał ogromne kontrowersje w Rosji. "Ładunek 200" opowiada o czasach ZSRR, tuż przed pierestrojką. Trwa wojna w Afganistanie. Milicjant Żurow prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczyny, która na wojnie straciła narzeczonego. Samoloty wojskowe z trumnami (tytułowymi ładunkami 200) przywożą ciała żołnierzy nawet do małych miejscowości, w której mieszka bohaterka filmu. Film wywołał wiele kontrowersji, a kolejna wojna Rosji, wypowiedziana sąsiadowi, przynosi mu nowy kontekst.