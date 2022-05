Ukraińskie media: Putin rozkazał zajęcie Donbasu do 1 lipca

Ukraińska telewizja Kanał24, powołując się na źródła w ukraińskich służbach, podała, że Władimir Putin rozkazał rosyjskim wojskom zajęcie obwodu ługańskiego do 1 czerwca, a donieckiego do 1 lipca. Gdyby to się udało, za miesiąc pod kontrolą Rosji znajdowałby się cały Donbas. Doniesienia te tłumaczą wzmożoną aktywność jednostek rosyjskich w tym regionie Ukrainy.