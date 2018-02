Ukraińskie media o oświadczeniu prezydenta Dudy: słowo Ukraina nawet nie padło

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu znowelizowanej ustawy o IPN została zauważona przez ukraińskie media. Zwracają one przede wszystkim uwagę na fakt, że w jego oświadczeniu ani razu nie padło słowo "Ukraina".

"Polska stara się zrównać z Francją i Niemcami. To dlatego jej władza odwołuje się do etnicznego nacjonalizmu" - uważa komentator telewizji ZIK Igor Petrenko z Międzynarodowego Centrum Studiów Politycznych. ' Etniczny nacjonalizm jest dużym zagrożeniem dla całej Europy Wschodniej. Także dla Ukrainy. Pamiętajmy do czego on doprowadził" - zwrócił uwagę komentator.