Były minister obrony Ukrainy ostrzega: ponad milion Ukraińców może chwycić za kopie

Relacje polsko-ukraińskie po przyjęciu nowelizacji ustawy o IPN mocno się pogorszyły. Ukraiński parlament przyjął specjalne oświadczenie przeciwko jej antybanderowskim zapisom. Były minister obrony tego kraju ostrzega tymczasem Polskę przed "piątym ukraińskim frontem".

Ołeksandr Kuźmiuk był wczoraj gościem kanału telewizyjnego 112 Ukraina. W dość ostrych słowach odniósł się do znowelizowanej przez polski parlament ustawy o IPN. - Warszawa regularnie przypomina Kijowowi o masakrze na Wołyniu i o działaniach przywódców UPA Stepana Bandery i Romana Szuchewycza. Jednak Ukraińcy także mają Polakom coś do przypomnienia - stwierdził były minister obrony.

- Jeśli przypomnimy historię sprzed 100, 200 lat, nawet za króla Bolesława - 1000 lat temu, to szybko możemy się przekonać, że ten milion dwieście tysięcy Ukraińców, którzy są dzisiaj w Polsce, może chwycić za kopie - przewiduje Kuźmiuk. - To piąty ukraiński front w Polsce. Jeżeli zaczniemy liczyć powieszonych Kozaków od Lwowa do Kijowa, to Ukraińcy w Polsce zbuntują się - dodał.