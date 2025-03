Angielska wieś mówi dość. "Presja stała się nie do zniesienia"

Bibury, urokliwa wieś w Cotswolds, znana z pięknych kamiennych budynków i spokojnej rzeki, padła ofiarą własnej popularności. Jak podaje Independent, liczba turystów odwiedzających wieś wzrosła do 20 tys. w weekendy. To z kolei prowadzi do wielu nieprzyjemnych sytuacji i spięć z lokalnymi mieszkańcami.