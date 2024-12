Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) ogłosił w sobotę, że zniszczył samolot wielozadaniowy Su-30 na lotnisku wojskowym w Kraju Krasnodarskim w Rosj i. Wojskowe służby podkreśliły, że to część działań dywersyjnych, prowadzonych przez Ukrainę na terytorium wroga.

Dzień przed zniszczeniem Su-30, HUR przeprowadził operację, w wyniku której spłonęły trzy lokomotywy w mieście Krasnodar . Ukraiński wywiad zaznaczył, że zniszczona infrastruktura kolejowa była wykorzystywana przez Rosję do inwazji na Ukrainę.

W nocy z piątku na sobotę doszło także do pożaru w magazynie ropy w obwodzie orłowskim, co było efektem ataku ukraińskiej armii z użyciem dronów. Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych podkreślił, że zaatakowany obiekt to jeden z największych magazynów ropy naftowej w Rosji, kluczowy dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.