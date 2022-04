Ukraiński profesor: "zbliża się bitwa stulecia". Podaje termin jej rozpoczęcia

"Zbliża się bitwa stulecia. Wezmą w niej udział dziesiątki tysięcy żołnierzy zarówno po stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej, a rozpocznie się ona w ukraińskim Donbasie już wkrótce - prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Działania wojenne trwają tam już teraz, ale to, co nadchodzi, prawdopodobnie przerośnie wszystko, co do tej pory widzieliśmy w tej wojnie" - przewiduje.