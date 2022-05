Ukraiński profesor prowadzi wykłady z okopów. "W Rosji nie ma prawdziwej edukacji"

Życie 47-letniego profesora Fedira Szandora zmieniło się 24 lutego. Tego dnia, pomimo rosyjskiej inwazji, udał si na uniwersytet w Użhorodzie, gdzie poprowadził zajęcia. Następnie w garniturze i krawacie poszedł do najbliższego biura wojskowego i zaciągnął się do armii. Od tego momentu walczy z bronią w ręku. Świat dowiedział się o nim, gdy w internecie udostępniono jego zdjęcie. - Byliśmy wtedy w pobliżu Izium. Niedaleko nas spadały bomby, a ja tłumaczyłem studentom, jak skomponować optymalny pakiet turystyczny do zaprezentowania klientom - wyjaśnia profesor włoskiemu dziennikowi.