Ukraiński polityk apeluje do Polski ws. bezpieczeństwa. Chodzi o Rosję

Ihor Kopytin to przedstawiciel Sługi Narodu, partii dowodzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego i członek komitetu bezpieczeństwa narodowego Rady Najwyższej Ukrainy. Z naszych informacji wynika, że w pierwszej połowie listopada wysłał on list do premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MON Mariusza Błaszczaka.