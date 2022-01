Ukraiński dyplomata o postawie Niemiec: oczekujemy, że nie będą przeszkadzać w dostawach i poprą nasze dążenia

Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, gościł w programie “Newsroom”. Zapytano go, czy Niemcy zawodzą Kijów swoją ambiwalentną postawą wobec poczynań Rosji. - Od Niemiec oczekujemy bardziej spójnego i solidarnego stanowiska z państwami, które wyrażają poparcie dla Ukrainy - odpowiedział dyplomata. Wskazywał, że niemieccy politycy są podzieleni w sprawie kryzysu wokół Ukrainy. Jednak większość z nich, co podkreślił, nie ma prorosyjskiego nastawienia. - Oczekujemy, że Niemcy nie będą przeszkadzać w przekazywaniu broni dla Ukrainy innym państwom. A także będą wspierać dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO i Unii europejskiej - zaznaczył dyplomata.