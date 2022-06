Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich odwołana. Internetowe wpisy "w duchu skandalizujących brukowców"

Upolitycznianie stanowiska?

Jednakże dzisiaj liczni sygnatariusze list, jeśli nawet nie stają w obronie Ludmyły Denisowej, to co najmniej krytykują jej nagłe odwołanie. – Jako obrońcy praw człowieka mamy do niej wiele pytań w sprawie jej kompetencji i niezależności; cztery lata temu organizowaliśmy wiece przeciwko upolitycznionej procedurze jej wyboru. Ale to, co dzieje się teraz, jest czystą samowolą i szkodzi urzędowi Rzecznika Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy – zwraca uwagę przewodnicząca zarządu centrum praw człowieka ZMINA Tetiana Peczonczyk.