Ukraińska rodzina znalazła nowy dom. Teraz czeka ich eksmisja

Maksym Hyryk i jego żona Olga są zaskoczeni decyzją gospodarzy, którzy bez wyjaśnienia swoich powodów zdecydowali o eksmisji całej dziewięcioosobowej rodziny. - Oczywiście jesteśmy bardzo zdenerwowani, że tak się stało. Kelly i jej mąż byli bardzo gościnni i sprawili, że poczuliśmy, że to jest miejsce, w którym chcielibyśmy się zatrzymać. Potem po prostu przestali z nami rozmawiać, a później dostaliśmy informację, że będziemy eksmitowani. Mamy czas do 15 lipca. Odcięto nam również internet, co utrudnia nam wysyłanie maili i komunikację. To było bezduszne - przyznają w rozmowie z "Daily Mail".