"Ukraińska ofensywa może być rosyjską pułapką"

Dodatkowo Rosjanie mogą być na to przygotowani, i mogą lepiej korzystać z jednostek ciężkiej artylerii oraz lotnictwa. Jeśli zobaczą, że Ukraińcy odkryją miejsce, z którego ruszą do kontrataku, to Rosjanie będą w stanie prawdopodobnie szybko zgromadzić środki ogniowe i siły do kontrnatarcia. Ta ofensywa ukraińska może być wówczas bardzo krwawa. Posuwanie się na polu minowym przy ostrzale artyleryjskim, i ostrzale z powietrza może skutkować ogromnymi stratami. Dlatego przy ofensywie kluczowym będzie uzyskanie efektu zaskoczenia, szybkie przełamanie pierwszej linii frontu oraz podtrzymanie wysokiego tempa natarcia. Jeśli Ukraińcy utkną, to może skończyć się wysokimi stratami i porażką.