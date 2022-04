Ukraińska matka "podpisała" swoje dziecko. Na wypadek swojej śmierci

"Na zdjęciu jest Vera pierwszego dnia wojny. Podpisałam ją bardzo drżącymi rękami. Ale po co to opowiadać? Wiecie już, jak to jest obudzić się przy ogłuszających i potężnych dźwiękach eksplozji, które słychać z odległości dziesiątków kilometrów" - napisała kobieta. "Oznaczyłam Virę na wypadek, gdyby coś nam się stało i ktoś ją znalazł jako ocalałą" - dodała.