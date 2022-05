Ukraińscy żołnierze z Azowstalu wywiezieni do okupowanej Ołeniwki

Żołnierze ukraińscy, wywiezieni przez siły rosyjskie z terenu zakładów Azowstal w Mariupolu, trafili do Ołeniwki w obwodzie donieckim na terytoriach okupowanych przez Rosję. We wtorek z Azowstalu wyjechało co najmniej siedem autobusów z ukraińskimi żołnierzami.