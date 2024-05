Ukrainiec przepłynął Bug i uciekł do Polski. Koszmar na rzece Cisa

"Nie możemy osądzać tych ludzi"

W połowie kwietnia amerykański dziennik "The New York Times", powołując się na władze rumuńskie, napisał, że od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę ponad 6 tys. Ukraińców uciekających przed wojną i mobilizacją przekroczyło rzekę. Zginęły co najmniej 22 osoby.