Ukrainiec próbował zablokować rosyjski konwój wojskowy. Okrzyknięto go drugim "Nieznanym Buntownikiem" jak na placu Tiananmen

Cała scena do złudzenia przypominała ikoniczne wydarzenie z 1989 roku, gdy nieznany mężczyzna zablokował chińskie czołgi na placu Tiananmen w Chinach. Co ważne: był to drugi taki incydent w Ukrainie. Inny mężczyzna w pobliżu Krymu, również próbował zablokować konwój.