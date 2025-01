Firsow przekonuje, że najlepszą gwarancją pokoju w Ukrainie byłyby nie zapewnienia polityczne, "ale raczej wzmocnienie Ukrainy do takiego stopnia, że wróg po prostu nie odważy się ponownie zaatakować ".

Jego zdaniem nawet jeśli Donald Trump przejęciu władzy w USA znacznie ograniczy lub całkowicie wstrzyma pomoc Ukrainie, to wojna będzie trwała nadal. - Oznaczałoby to po prostu, że Ukraina zapłaciłaby cenę w postaci jeszcze większej liczby ofiar i utraty kolejnych terytoriów, podczas gdy Rosja rośnie w siłę i zbliża się do granic NATO - przekonuje Firsow.