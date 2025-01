Już wiadomo, co było przyczyną postrzelenia dwóch żołnierzy. Jest ruch prokuratury

Do zdarzenia doszło 27 sierpnia 2024 w kontenerze socjalnym na posterunku granicznym nr 31 na terenie miejscowości Nowa Łuka.

Przy rozładowywaniu pistoletu maszynowego PM wz. 84 Glauberyt ww. żołnierz odciągnął zamek w tylne położenie, wówczas doszło do zacięcia broni.

Inny żołnierz, który przebywał w tym samym miejscu, zaobserwował, iż do broni ww. podłączony był magazynek wraz z amunicją, dlatego też zdecydował się pomóc koledze usunąć zacięcie oraz rozładować broń.

Po zdarzeniu drogą radiową poinformowany został dowódca, grupa zabezpieczenia medycznego i niezwłocznie udzielono pomocy ciężej rannemu żołnierzowi dysponentowi broni, następnie zaś postrzelonych żołnierzy przetransportowano do szpitali.

Wynika z niej, że przy sprawdzaniu działania mechanizmów broni – pistoletu maszynowego 9 mm PM-84 Glauberyt poprzez przeładowanie, po odciągnięciu zamka w tylne położenie, zamek nie wrócił samoczynnie do przedniego położenia. Po zdjęciu pokrywy komory zamkowej, powtórzono powyższą czynność, jednak zamek nadal blokował się w tylnym położeniu.

W wywołanej opinii wskazano, że doprowadziło to do sytuacji, w której po zwolnieniu zamka doszło do oddania samoczynnej serii strzałów, niezależnie czy obsługujący broń ściągnął spust.