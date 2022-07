Ukraińcy uderzyli w kluczowy most? Rosjanie twierdzą, że użyli systemów HIMARS

Na moście Antoniwskim w pobliżu Chersonia na południu Ukrainy rozległy się we wtorek głośne eksplozje. To terytorium kontrolowane przez Rosjan. Twierdzą oni, że most został ostrzelany przez Ukraińców przy pomocy systemów rakietowych HIMARS. Ukraińcy nie potwierdzają tych doniesień. Wiceprzewodniczący chersońskiej rady regionalnej, Jurij Sobolewski stwierdził też, że most został zaminowany przez Rosjan.