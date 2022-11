Rosjanie przyjeżdżają do Niemiec. Mają jeden cel

Ambasador Ukrainy w Niemczech zwrócił się do władz w Berlinie z apelem o wprowadzenie zakazu wjazdu dla Rosjan na wzór przepisów, które wdrożyły już inne europejskie kraje. Przestrzegł też Ukraińców przed atakami ze strony rosyjskich migrantów i turystów. - Rosjanie, którzy przyjeżdżają do Niemiec, nie robią tego, by w ten sposób zaprotestować przeciwko wojnie (...). Oni po prostu nie chcą ginąć na wojnie - powiedział Ołeksij Makiejew .