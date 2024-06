Ukraińcy mogą atakować amerykańską bronią. Jednak tylko do 100 km

USA ogranicza Ukrainę?

W czerwcu amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zauważył, że polityka USA, która ogranicza możliwość użycia przez Ukrainę amerykańskiej broni do ostrzału celów w Rosji, "skutecznie stworzyła rozległą (przestrzeń - przyp.red), wykorzystywaną przez Kreml do ochrony swoich sił, z czego armia rosyjska korzysta podczas prowadzenia operacji wojskowych na Ukrainie".