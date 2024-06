"Odpalił w hotelu świecę dymną". Wyciągnęli wybryk Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński w przeszłości w hotelu odpalił świecę dymną. Było to za czasów jego młodości, kiedy razem z bratem - Lechem - grali w filmie "O dwóch takich, co ukradli księżyc". "Super Express" przypomniał fragment książki, w którym Lech Kaczyński opowiedział o tym, co stało się na planie filmowym.