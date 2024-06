Projekt ustawy gotowy. "Chcemy otworzyć drugi front"

Na pytanie o to, kiedy Senat mógłby rozpocząć prace nad projektem, senatorzy Blumenthal i Graham odpowiedzieli, że liczą na to, że stanie się to "wcześniej, niż później". Do tej pory administracja USA opierała się presji Kongresu w tej sprawie, argumentując, że umieszczenie Rosji na tej liście mogłoby prowadzić do niepożądanych konsekwencji, takich jak utrudnienia dla organizacji humanitarnych próbujących dostarczać pomoc do Ukrainy. Mimo to, wielu polityków z obu partii, w tym była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, popiera taki ruch.