Ukraińcy mają rezerwy. "Główne wydarzenie" przed nami

Reznikow skomentował także pucz Jewgienija Prigożyna i grupy Wagnera, który rozpoczął się w piątek i zakończył w sobotę, po dojściu do porozumienia z Moskwą. Według ukraińskiego ministra pokazało to słabość reżimu Putina. Jego zdaniem Kijów nie powinien jednak stawiać na takie bunty, gdyż nic nie wskazuje, by osłabiały one morale na froncie.