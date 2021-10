Wrocław: Ukraińcy mają dość opieszałości urzędników. Biuro wojewody się tłumaczy

Ukraińcy mają dość opieszałości urzędników. Biuro wojewody się tłumaczy

W sobotę przed urzędem wojewody pojawiło się łącznie ok. 100 cudzoziemców. Byli nie tylko Ukraińcy, ale też Białorusini, Gruzini czy Syryjczycy. Na czym polegają ich problemy? Skarżący tłumaczą się tym, że nie można się dodzwonić do urzędu, a to warunek niezbędny do zarejestrowania się w kolejce.