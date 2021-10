Ukraińcy mają dość. Zaprotestują przed urzędem wojewody

Sobotni protest to wyraz bezsilności Ukraińców, którzy po raz pierwszy o swoich problemach informowali już w 2017 roku. Wówczas pisma informujące o trudnej sytuacji cudzoziemców na Dolnym Śląsku zostały wysłane m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy, ówczesnego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, jak i do ówczesnej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.