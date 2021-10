Koronawirus się rozkręca. Niepokój w górach, Sylwester w kamperze?

9387, 8378, 8361 - nie są to numery Lotto ani kody PIN do kart bankomatowych milionerów, ale ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia na temat nowych zakażeń koronawirusem. Tendencja wzrostowa jest ewidentna, a eksperci ostrzegają, że najbliższe dni będą jeszcze gorsze. Dlatego pojawiają się dyskusje, co do wprowadzenia obostrzeń.