Długi na polskich cmentarzach. Zobacz, jakie są stawki za grób

Zdarza się, że ktoś zapomni o tym, iż minęła "ważność" grobu jego bliskiego. Są też sytuacje, gdy w rodzinie nie ma zgody, co do tego, kto powinien wziąć na siebie obowiązek uiszczenia opłaty. - Bardzo wiele osób uważa, że nie musi płacić. Czasem w rodzinie ktoś patrzy jeden na drugiego i czeka, kto zapłaci - mówi dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.