Cmentarne trendy. Jakich nagrobków szukają Polacy?

Polacy nie oszczędzają na pomniku

- Zawsze było tak, że jako naród nie oszczędzaliśmy na nagrobkach. Bogacimy się jako społeczeństwo, w związku z czym ma to również przełożenie na wydawane kwoty na ten cel. Średnio sprzedaję nagrobek za 8 tysięcy złotych, ale coraz częściej są to kwoty powyżej 10 tysięcy, a nawet 20 tysięcy złotych, co wcześniej nie zdarzało się wcale. Dodatkowo pomniki są coraz większe. Nie jesteśmy standardowym zakładem, robimy rzeczy, których nasza konkurencja nie robi. Mam na myśli pomniki z grubo ciosanego granitu. To się ludziom podoba i są gotowi za to zapłacić. Wysyłamy również dużo za granicę, gdzie ludzie także poszukują niestandardowych pozycji.