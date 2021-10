Jacek Międlar organizuje marsz. 11 listopada narodowcy przejdą przez Wrocław

Zdaniem Międlara, polskie władze powinny reagować na to, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów. "To, że ludobójcy są gloryfikowani na Ukrainie, której obywateli gościmy w naszym kraju, a polska władza w tym zakresie nie interweniuje, oznacza, że naszą niepodległość należy postawić pod znakiem zapytania i o nią nieustannie zabiegać" - przekazał Międlar w mediach społecznościowych, zapraszając na marsz rodziny z dziećmi.